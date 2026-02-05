Pineto batte Ravenna 3-1 e torna in finale di Coppa Italia A2 dopo 19 anni

Questa sera, ABBA Pineto ha vinto contro Ravenna 3-1 e si è qualificata per la finale di Coppa Italia A2 dopo 19 anni. La squadra ha giocato con cuore e determinazione, portando a casa una vittoria importante che la proietta verso una finale tanto attesa. Ora si prepara ad affrontare la prossima sfida, con grande entusiasmo e fiducia.

La squadra di pallavolo ABBA Pineto si sta preparando a un traguardo storico, ottenuto grazie a una prestazione di alto livello che ha portato alla possibilità di accedere alla fase finale della Del Monte® Coppa Italia di Serie A2. Dopo quasi due decenni di assenza da questa competizione, il club torna nuovamente a contendersi il prestigioso trofeo, segnando un momento di grande rilevanza per il movimento pallavolistico locale e nazionale. L'ABBA Pineto ha trascinato la propria squadra alla semifinale grazie a un'**apparizione di carattere** in campo, conclusa con un risultato di **3-1** (25-22, 24-26, 25-22, 25-22).

