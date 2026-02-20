Filobus sit-in per il referendum | Oltre 7mila firme sono domanda politica chiara

Il comitato per il referendum sul potenziamento del filobus ha organizzato un sit-in a Lecce, portando in piazza oltre 7.000 firme come chiara richiesta politica. La manifestazione si svolgerà domani alle 11, con l’obiettivo di informare i cittadini sulla questione e sull’andamento del dibattito. I sostenitori intendono mostrare il forte sostegno popolare alla loro proposta. La protesta si terrà in una zona centrale della città, davanti al municipio.

Il comitato risponde alla sindaca e alla presa di posizione dell’amministrazione leccese tornando in strada ad incontrare i cittadini e ad informarli: “Nessuna manipolazione o confusione ma un atto di democrazia” Si tratta di una azione di protesta e informazione, per contestare la presa di posizione della maggioranza di Palazzo Carafa, che nell’ultimo consiglio comunale ha votato la proposta di modifica del regolamento che disciplina le consultazioni popolari, stabilendo che, d’ora in poi, gli atti di giunta non possano essere oggetto di referendum abrogativi. Una scelta che è parsa il tentativo di limitare il perimetro della partecipazione dei cittadini, in un contesto già di grande disaffezione dalla politica e di distanza tra chi amministra e chi è amministrato.🔗 Leggi su Lecceprima.it

