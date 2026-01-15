Referendum oltre 500mila firme in meno di un mese

Oltre 500.000 firme raccolte in meno di un mese: un segnale significativo di coinvolgimento civico. Quindici cittadini si sono impegnati in una mobilitazione collettiva contro la riforma costituzionale, dimostrando l’interesse e la partecipazione della società nel dibattito politico e istituzionale. Questa iniziativa evidenzia come il coinvolgimento diretto possa influenzare il percorso delle riforme e il dialogo pubblico.

Referendum: oltre 500mila firme in meno di un mese. L'impresa civile dei quindici cittadini che sfida la riforma costituzionale. Un risultato che ha dell'eccezionale: oltre 500.000 firme raccolte in meno di un mese per chiedere il Referendum sulla legge di revisione costituzionale che modifica sette articoli della Carta e che, secondo i promotori, mette a rischio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Un traguardo raggiunto in tempi record, ben al di sotto dei tre mesi concessi dalla legge. Eppure, nonostante la portata storica dell'iniziativa, la notizia non ha trovato lo spazio che meriterebbe nei principali media nazionali.

Referendum, raggiunto il quorum di 500mila firme contro la riforma Nordio. I possibili effetti: dal cambio di quesito al ricorso alla Consulta - Ma il governo ha convocato le urne senza attendere: ora i promotori possono sollevare conflitto di attribuzione ... ilfattoquotidiano.it

Referendum, raccolte oltre 500mila firme online. Nordio: “Ricorso inutile ma aspettiamo il Tar” - Il sito dell’iniziativa riporta il numero di adesione raggiunte in pochi giorni. repubblica.it

Raccolta firme online

Obiettivo raggiunto. Con oltre 500 mila firme per il referendum abbiamo dato una lezione di democrazia a Giorgia Meloni e al suo governo di propaganda. Sempre #dallapartegiusta - facebook.com facebook

Oltre 425 mila cittadini hanno già firmato per chiedere il referendum sulla riforma della giustizia. È un segnale chiarissimo: nel Paese cresce la volontà di partecipare e di opporsi a quello che molti considerano un disegno autoritario portato avanti dall’attuale g x.com

