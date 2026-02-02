Duracell Fischnaller ecco la 7ª Olimpiade a 45 anni | Poi sarò un contadino felice

A 45 anni, Roland Fischnaller partecipa alla sua settima Olimpiade. È il primo atleta italiano di sempre a raggiungere questo record nel settore dello snowboard. Fischnaller dice che, dopo tante olimpiadi, il sogno non si è mai spento e che ora, in futuro, si vede già come un contadino felice. La sua carriera inizia nel 2002, e ricorda bene quanto fosse diverso allora, quasi un altro sport.

La felicità è aria fredda sul viso. Sotto ai piedi una tavola, l'elisir segreto di un'eterna giovinezza. Davanti, ovunque, solo montagne. È il palcoscenico di Roland Fischnaller, che si prepara a disputare ai Giochi di Milano Cortina la sua storica settima Olimpiade, a 45 anni, diventando il primo azzurro di sempre a gareggiare in sette rassegne invernali a cinque cerchi. Roland, mancano pochi giorni al via dei Giochi. Come si sente? "Benissimo. Sabato in Coppa del Mondo, in Slovenia, ho portato a casa un bel secondo posto al fotofinish. Mi sto divertendo sulla tavola, che è la cosa più importante.

