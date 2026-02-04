Sci alpino Bendotti | Terza Olimpiade che emozione Avrò il tifo di tutti
Dopo aver perso la gamba sinistra in un incidente nel 2011, Davide Bendotti ha deciso di non mollare e si è dedicato allo sci alpino. Ora, alla sua terza Olimpiade, si emoziona pensando al tifo di tutti e si prepara a scendere in pista con la stessa grinta di sempre.
Davide Bendotti nella vita è andato oltre gli ostacoli. Anche quando sembravano insormontabili. Dopo aver perso la gamba sinistra per un incidente nel 2011, ha scelto la neve e lo sci alpino, diventando più volte campione italiano. Quelli di Milano Cortina saranno per lui i terzi Giochi paralimpici. Bendotti, le motivazioni sono le stesse di Pyeongchang 2018 e Pechino 2022? "No, completamente diverse. Pyeongchang è stato amore a prima vista: era la prima esperienza di quella caratura mondiale, un evento talmente importante al quale noi paralimpici non siamo sempre abituati. A Pechino, invece, sono arrivato più maturo, con meno emozioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Davide Bendotti
Sci alpino, cancellata la terza prova di discesa a Kitzbuehel: cos’è successo e come cambia il programma
La terza prova di discesa libera maschile a Kitzbuehel è stata cancellata dalla giuria, a causa di condizioni non idonee sulla pista Streif.
Sci alpino, Coppa del Mondo: cancellata la terza prova in Austria, il motivo
La terza prova di Coppa del Mondo di sci alpino in Austria, prevista a Kitzbuehel, è stata cancellata.
Ultime notizie su Davide Bendotti
Olimpiadi Invernali Milano Cortina: tutteDavide, dopo aver perso la gamba sinistra per un incidente nel 2011, ha scelto la neve e lo sci alpino, diventando più volte campione italiano. Quelli di Milano Cortina saranno per lui i terzi Giochi ... gazzetta.it
Sci alpino, cancellata la terza prova di discesa a Kitzbuehel: cos’è successo e come cambia il programmaLa giuria ha deciso di cancellare la terza prova cronometrata della discesa libera maschile di Kitzbuehel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci ... oasport.it
«ESPERIENZA INDIMENTICABILE» Matteo Rizzo ha parlato a Mi-Tomorrow della sua terza Olimpiade, stavolta in casa - facebook.com facebook
«ESPERIENZA INDIMENTICABILE» Matteo Rizzo ha parlato a Mi-Tomorrow della sua terza Olimpiade, stavolta in casa #Milano #Cortina x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.