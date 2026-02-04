Sci alpino Bendotti | Terza Olimpiade che emozione Avrò il tifo di tutti

Dopo aver perso la gamba sinistra in un incidente nel 2011, Davide Bendotti ha deciso di non mollare e si è dedicato allo sci alpino. Ora, alla sua terza Olimpiade, si emoziona pensando al tifo di tutti e si prepara a scendere in pista con la stessa grinta di sempre.

Davide Bendotti nella vita è andato oltre gli ostacoli. Anche quando sembravano insormontabili. Dopo aver perso la gamba sinistra per un incidente nel 2011, ha scelto la neve e lo sci alpino, diventando più volte campione italiano. Quelli di Milano Cortina saranno per lui i terzi Giochi paralimpici. Bendotti, le motivazioni sono le stesse di Pyeongchang 2018 e Pechino 2022? "No, completamente diverse. Pyeongchang è stato amore a prima vista: era la prima esperienza di quella caratura mondiale, un evento talmente importante al quale noi paralimpici non siamo sempre abituati. A Pechino, invece, sono arrivato più maturo, con meno emozioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

