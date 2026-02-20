Filippo Ganna vince a cronometro | Preparazione conservativa le gambe iniziano a girare E tra un mese…
Filippo Ganna ha conquistato la vittoria nella terza tappa della Volta ao Algarve, disputata a Vilamoura. La sua vittoria in cronometro su un percorso di 19,5 chilometri è stata favorita da una preparazione prudente, che ha permesso alle gambe di risvegliarsi. Ganna ha commentato che i risultati arriveranno tra un mese, ma questa prestazione dimostra che sta iniziando a trovare il ritmo giusto. La gara ha attirato l’attenzione degli appassionati di ciclismo.
Filippo Ganna ha vinto la terza tappa della Volta ao Algarve, imponendosi nella cronometro individuale di 19,5 chilometri con partenza e arrivo a Vilamoura. Il già due volte Campione del Mondo nelle prove con il tempo è riuscito a precedere di sei secondi lo spagnolo Juan Ayuso, leader della classifica generale della corsa in terra portoghese. Si tratta della prima affermazione stagionale per il 29enne, che ha aperto la propria annata agonistica in terra lusitana e che si sta preparando per le Classiche di primavera. Filippo Ganna ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali della INEOS Grenadiers: “ Il percorso era un po’ tecnico.🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Filippo Ganna trionfa a cronometro: "Preparazione graduale, le gambe rispondono. E tra un mese...
Leggi anche: Filippo Ganna vince la cronometro di Vilamoura alla Volta ao Algarve, Ayuso resta leaderVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Filippo Ganna tra Sanremo, Giro e Tour: Nel 2026 voglio meno secondi posti; Il 2026 di Filippo Ganna; Un Anno Fa...Volta ao Algarve 2025, Filippo Ganna prima della cancellazione della sua vittoria: Ho preso la strada giusta e ho vinto, non c'è molto altro da aggiungere; Da Ayuso a Seixas, da Philipsen a Ganna. Grandi nomi all'esordio alla Volta ao Algarve.
Volta ao Algarve 2026, Filippo Ganna vince la crono davanti a Juan Ayuso! Lo spagnolo resta leader con 7? su Paul SeixasSuccesso di Filippo Ganna nella cronometro della Volta ao Algarve 2026. Favorito della vigilia, ... msn.com
Volta Algarve, nella crono primo centro stagionale di GannaPrimo successo stagionale per Filippo Ganna. Il 29enne piemontese della Ineos Grenadiers ha firmato la crono individuale della Volta Algarve, in Portogallo, 19,5 km a Vilamoura: a 6 si è piazzato lo ... gazzetta.it
Volta ao Algarve, Filippo Ganna trionfa nella cronometro di Vilamoura. Ayuso rimane in testa alla generale - x.com
#Daniele #Bennati, già commissario della nazionale di ciclismo su strada, parla con Claudio Ghisalberti della nuova stagione agonistica, tra #Pogacar e Filippo #Ganna Malpensa24 - facebook.com facebook