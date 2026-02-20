Filippo Ganna ha conquistato la vittoria nella terza tappa della Volta ao Algarve, disputata a Vilamoura. La sua vittoria in cronometro su un percorso di 19,5 chilometri è stata favorita da una preparazione prudente, che ha permesso alle gambe di risvegliarsi. Ganna ha commentato che i risultati arriveranno tra un mese, ma questa prestazione dimostra che sta iniziando a trovare il ritmo giusto. La gara ha attirato l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

Filippo Ganna ha vinto la terza tappa della Volta ao Algarve, imponendosi nella cronometro individuale di 19,5 chilometri con partenza e arrivo a Vilamoura. Il già due volte Campione del Mondo nelle prove con il tempo è riuscito a precedere di sei secondi lo spagnolo Juan Ayuso, leader della classifica generale della corsa in terra portoghese. Si tratta della prima affermazione stagionale per il 29enne, che ha aperto la propria annata agonistica in terra lusitana e che si sta preparando per le Classiche di primavera. Filippo Ganna ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali della INEOS Grenadiers: “ Il percorso era un po’ tecnico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Filippo Ganna vince a cronometro: “Preparazione conservativa, le gambe iniziano a girare. E tra un mese…”

Leggi anche: Filippo Ganna trionfa a cronometro: "Preparazione graduale, le gambe rispondono. E tra un mese...

Leggi anche: Filippo Ganna vince la cronometro di Vilamoura alla Volta ao Algarve, Ayuso resta leader

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.