Filippo Ganna si impone nella cronometro di Vilamoura alla Volta ao Algarve, mentre Ayuso mantiene la maglia gialla. La terza tappa della corsa portoghese mette in mostra le abilità degli specialisti contro il tempo, con Ganna che conclude in prima posizione dopo aver superato gli avversari di pochi secondi. La gara segna l’inizio ufficiale della stagione ciclistica, con molti occhi puntati sui protagonisti. La corsa prosegue domani con la quarta tappa.

In una cronometro di 19,5 chilometri disputata a Vilamoura, Filippo Ganna ha siglato il miglior tempo, chiudendo in 21:53 e inaugurando la stagione con una vittoria nella sua specialità. Al secondo posto si è piazzato Juan Ayuso, staccato di 5'', mantenendo in modesta avanzata la leadership provvisoria della generale. A sole 7'' di distanza si è attestato Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), completando una prestazione molto competitiva. In quarta posizione si è portato Paul Seixas (Decathlon) a 12'' dal tempo di riferimento. João Almeida (UAE Team Emirates XRG) ha chiuso al decimo posto, con un ritardo di 42'' dal vincitore).🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Filippo Ganna vince la cronometro di Vilamoura alla Volta ao Algarve, Ayuso resta leader

