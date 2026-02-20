Filippo Ganna trionfa a cronometro | Preparazione graduale le gambe rispondono E tra un mese

Filippo Ganna ha vinto la terza tappa della Volta ao Algarve, battendo gli avversari in una cronometro di 19,5 chilometri tra Vilamoura. La sua preparazione si è svolta in modo graduale, e oggi ha dimostrato di avere le gambe pronte. Ganna si sente fiducioso e si allena con costanza per affrontare le prossime tappe. La sua vittoria ha alimentato la sua determinazione a puntare al podio finale della corsa.

Nel contesto della Volta ao Algarve, Filippo Ganna ha conquistato la terza tappa imponendosi in una cronometro di 19,5 chilometri tra Vilamoura, distanziando Juan Ayuso di sei secondi. Si tratta della prima vittoria stagionale, che apre l'anno agonistico in Portogallo e guarda già alle Classiche di primavera. La prova contro il tempo ha premiato un percorso tecnico e impegnativo. L'azione è stata guidata dallo sviluppo della squadra, con Ganna che ha rispettato il piano tattico e interpretato al meglio i numeri disponibili, chiudendo con una misura che ha sorpreso in positivo gli avversari. L'esito del giorno ha valorizzato la continuità di una stagione ancora agli inizi.