Inidoneità genitoriale? Non idonei sono i servizi sociali e i giudici! PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 14 febbraio 2026

Il fatto che i servizi sociali e i giudici siano considerati non idonei emerge dalla decisione di organizzare la manifestazione Piazza Libertà, prevista per sabato 14 febbraio 2026. I partecipanti si oppongono alle valutazioni fatte in casi di inidoneità genitoriale, evidenziando come spesso le istituzioni non tutelino correttamente i diritti delle famiglie coinvolte. La protesta si svolgerà in una delle piazze principali della città, con bandiere e volantini che denunciano pratiche giudiziarie considerate ingiuste.

Inidoneità genitoriale? Non idonei sono i servizi sociali e i giudici! Gli autorevoli ospiti della puntata saranno: Linda Corrias, avvocato del Foro di Oristano, il dottor Livio Freschini, medico odontoiatra di Verona e l'avvocato Nino Filippo Moriggia del Foro di Brescia. Si tornerà a parlare dell'immarcescibile fenomeno dei figli ingiustamente sottratti, dei figli strappati, rubati, rapiti, espropriati. Si parlerà di quel sistema tossico e di quella violenza istituzionalizzata, indegna della giurisdizione di un paese civile, che ogni anno espropria migliaia di bambini per mero business. Un fenomeno sistemico, omertoso, mafioso, intoccabile portato avanti da anni a danno di decine di migliaia di bambini e di famiglie.

