FIGC respinge reclamo Trapani Calcio Antonini | Riavremo i punti entro fine campionato

La FIGC ha confermato la penalizzazione di sette punti per il Trapani Calcio, respingendo il ricorso presentato dalla società. Antonini, uno dei dirigenti, promette di recuperare i punti persi entro la fine del campionato. La decisione giunge dopo settimane di discussioni e ricorsi ufficiali. La squadra ora si prepara a lottare con le conseguenze di questa sanzione e a mantenere la concentrazione in vista delle ultime partite.

la corte federale d’appello della figc ha respinto il ricorso presentato dal trapani calcio, confermando la penalizzazione di sette punti già inflitta. la decisione va a chiudere un iter di contestazioni amministrative che hanno colpito la squadra, influenzando la classifica e le prospettive sportive della stagione in corso. nello stesso quadro emergono riferimenti alla situazione della nativa realtà della provincia, collegate alle penalità e alle esclusioni che hanno interessato altre entità calcistiche affiliate. la notizia determina un riallineamento della graduatoria e impone una ridefinizione delle strategie per gli incontri futuri, senza modificare il quadro del campionato in corso.🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - FIGC respinge reclamo Trapani Calcio, Antonini: "Riavremo i punti entro fine campionato Non solo basket: altri 7 punti di penalizzazione per il Trapani Calcio di Antonini. Futuro a rischio: gli scenariIl Trapani Calcio, guidato da Valerio Antonini, ha subito una nuova penalizzazione di 7 punti da parte del Tribunale federale nazionale per irregolarità amministrative. Basket: altri 3 punti di penalizzazione a Trapani, Antonini inibito 2 anniIl Tribunale della Federazione Italiana Pallacanestro ha confermato ulteriori sanzioni per Trapani Shark, aggiungendo tre punti di penalizzazione alla squadra e inibendo il presidente Valerio Antonini per due anni. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Figc respinge il reclamo: confermata inibizione di 13 mesi per il presidente degli arbitri Zappi. Corte Federale d'Appello FIGC respinge reclamo Trapani Calcio. Antonini: Riavremo i punti entro fine campionatoLa Corte Federale d'Appello della FIGC ha respinto il reclamo del Trapani Calcio, e di conseguenza confermato i 7 punti di penalizzazione, oltre poi alle inibizioni per i ... pianetabasket.com Trapani, sospeso l’atto dell’Agenzia delle Entrate: il club annuncia reclamo alla FIGC per gli 11 puntiIl Trapani Calcio ha annunciato la presentazione immediata di un reclamo d’urgenza alla FIGC per ottenere la restituzione degli 11 punti sottratti. La stagione regolare si concluderà il 3 maggio e il ... goalsicilia.it Trapani Calcio, oggi si decide sul ricorso contro il - 7 #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Il @TrapaniCalcio chiede la restituzione dei punti di penalizzazione I granata in campo a Giugliano. Derby tra Siracusa e Catania @TgrRai x.com