Basket | altri 3 punti di penalizzazione a Trapani Antonini inibito 2 anni

Il Tribunale della Federazione Italiana Pallacanestro ha confermato ulteriori sanzioni per Trapani Shark, aggiungendo tre punti di penalizzazione alla squadra e inibendo il presidente Valerio Antonini per due anni. Le decisioni arrivano in seguito alle recenti vicende che coinvolgono il club, evidenziando un aumento delle misure disciplinari nei confronti della società e delle sue figure di vertice.

Dopo le vicende dei giorni scorsi, si aggrava la posizione della società di basket Trapani Shark. Il Tribunale della Federazione Italiana Pallacanestro, si legge in una nota, «applica al tesserato Valerio Antonini, presidente della società Trapani Shark, la sanzione dell’inibizione nella misura ritenuta congrua di due anni e alla Società Trapani Shark la penalizzazione di tre punti da scontarsi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Basket: altri 3 punti di penalizzazione a Trapani, Antonini inibito 2 anni Leggi anche: Basket: due anni di inibizione per Antonini, Trapani subisce la terza penalizzazione Leggi anche: Trapani, 2 anni di inibizione al patron e terza penalizzazione di punti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Perché Trapani minaccia di non giocare più in campionato: è rottura totale con la Federbasket; Ternana, ricorso alla Corte federale d’appello per la penalizzazione: margini per ‘recuperare’ tre punti; Risultati, tabellini e classifica della 12ª giornata; OJM a Trapani per il botto di fine anno. Basket, Serie A: altri 3 punti di penalizzazione per Trapani, inibizione di 2 anni per Antonini - Altri 3 punti di penalizzazione sono stati comminati al Trapani Shark nel Campionato di Serie A di Basket, che si ... 98zero.com

Trapani Shark, inibizione per il presidente Antonini e nuova penalizzazione: via altri 3 punti - Sanzionati per irregolarità amministrative il patron e il club, a cui erà già stato inflitto un - corrieredellosport.it

Trapani, altri 3 punti di penalizzazione dopo le minacce di non presentarsi a Bologna - Altre tre punti di penalizzazione per Trapani, che si aggiungono ai 5 già comminati ai siciliani a inizio campionato. msn.com

ULTIM'ORA BASKET LBA Trapani Shark, altri 3 punti di penalizzazione. 2 anni di inibizione al presidente Antonini #SkySport x.com

La Virtus Bologna Giovanili vince in volata contro Orange1 Basket Bassano una gara super intensa e decisa soltanto nelle azioni finali! Le Vu Nere strappano il pass per la finale 5°-6° posto. VIRTUS BO: Gaggi 21 punti, 2/3 da 3 e 2 recuperi | Bragaglia 12 p - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.