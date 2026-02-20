Fiera Milano tre manifestazioni-evento per il fashion retail con 760 brand

Fiera Milano ospita tre eventi dedicati al fashion retail, causando un afflusso di oltre 760 brand. Da domani al 23 febbraio, Milano Fashion & Jewels, TheOneMilano e Sì Sposaitalia Collezioni si svolgono alla Fiera di Rho, attirando buyer e operatori internazionali. Questi appuntamenti offrono un’occasione unica per scoprire le ultime novità del settore, tra colloqui, presentazioni e incontri diretti. L'evento crea un ambiente dinamico dove moda, gioielli e spose si incontrano, proponendo un panorama completo del mercato attuale.

Milano Fashion & Jewels, TheOneMilano e Sì Sposaitalia Collezioni, tre manifestazioni organizzate da Fiera Milano interpretano e declinano il fashion retail contemporaneo vanno in scena da domani 21 fino al 23 febbraio in Fiera a Rho, dando vita a un ecosistema coordinato e strategico per buyer, boutique, concept store, department store e operatori internazionali fra business, ispirazione, scouting, networking e conoscenza. Con 760 brand complessivi, propongono ai visitatori un mix equilibrato tra aziende consolidate (72%), nuovi ingressi (28%) e un'offerta internazionale del 43% con brand provenienti da 45 Paesi fra cui Grecia, Francia, Spagna e Turchia sono tra i mercati più rappresentati.