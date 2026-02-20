Fiera Milano tre manifestazioni-evento per il fashion retail con 760 brand

Da ilgiornale.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiera Milano ospita tre eventi dedicati al fashion retail, causando un afflusso di oltre 760 brand. Da domani al 23 febbraio, Milano Fashion & Jewels, TheOneMilano e Sì Sposaitalia Collezioni si svolgono alla Fiera di Rho, attirando buyer e operatori internazionali. Questi appuntamenti offrono un’occasione unica per scoprire le ultime novità del settore, tra colloqui, presentazioni e incontri diretti. L'evento crea un ambiente dinamico dove moda, gioielli e spose si incontrano, proponendo un panorama completo del mercato attuale.

Milano Fashion & Jewels, TheOneMilano e Sì Sposaitalia Collezioni, tre manifestazioni organizzate da Fiera Milano interpretano e declinano il fashion retail contemporaneo vanno in scena da domani 21 fino al 23 febbraio in Fiera a Rho, dando vita a un ecosistema coordinato e strategico per buyer, boutique, concept store, department store e operatori internazionali fra business, ispirazione, scouting, networking e conoscenza. Con 760 brand complessivi, propongono ai visitatori un mix equilibrato tra aziende consolidate (72%), nuovi ingressi (28%) e un’offerta internazionale del 43% con brand provenienti da 45 Paesi fra cui Grecia, Francia, Spagna e Turchia sono tra i mercati più rappresentati.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

fiera milano tre manifestazioni evento per il fashion retail con 760 brand
© Ilgiornale.it - Fiera Milano, tre manifestazioni-evento per il fashion retail con 760 brand

Leggi anche: Fiera Milano, due acquisizioni strategiche per manifestazioni e allestimenti

Leggi anche: Fashion Link, il sistema moda italiano fa squadra in Fiera Milano

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fashion Link, il sistema moda italiano fa squadra in Fiera Milano; Fiera Milano rileva il 70% di Made in Steel; Eventi segnalati dai Comuni; CALENDARIO FIERE & MOSTRE.

fiera milano tre manifestazioniA Fiera Milano la fashion week fieristica dedicata al retail contemporaneo con Milano Fashion & Jewels, TheOneMilano e Sì Sposaitalia CollezioniDal 21 al 23 febbraio Fiera Milano tre manifestazioni che, in sinergia, danno vita a un ecosistema fieristico coordinato e strategico per il fashion ... affaritaliani.it

Al via la prima edizione di Fashion Link Milano, il nuovo ecosistema fieristico della moda internazionaleUna sola location, un unico titolo di ingresso e una cultura condivisa intorno alla moda e agli accessori di alta qualità: dal 21 febbraio in Fiera ... affaritaliani.it