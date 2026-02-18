Fiera Milano due acquisizioni strategiche per manifestazioni e allestimenti

Fiera Milano ha concluso due acquisizioni importanti, motivata dalla volontà di espandere le sue attività nel settore delle manifestazioni e degli allestimenti. La decisione nasce dall’esigenza di consolidare la propria posizione e offrire servizi più completi ai clienti. Tra le aziende acquisite, una specializzata in soluzioni per eventi e l’altra in servizi di allestimento, entrambe con una forte presenza sul mercato. Queste mosse rafforzano la strategia di crescita prevista nel Piano 2024-2027. L’obiettivo è aumentare la competitività e ampliare l’offerta complessiva.

Fiera Milano rafforza il portafoglio delle manifestazioni organizzate direttamente e quello del settore dei servizi integrati con due acquisizioni strategiche nell'ambito del percorso di crescita del Piano Strategico 2024-2027. Sul fronte della manifestazioni è stato siglato un accordo per l'acquisizione del 70% di Made in Steel Srl, società organizzatrice della fiera internazionale biennale Made in Steel, punto di riferimento per la filiera dell'acciaio. Siderweb Spa SB, fondatore dell'evento, manterrà una partecipazione del 30% nel capitale della società, assicurando la piena continuità organizzativa e identitaria della manifestazione.