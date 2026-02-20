festival la storia di sanremo debutta in teatro

Il teatro di Comeana ospita domani sera lo spettacolo “Perché Sanremo è Sanremo?”, che racconta la storia del festival musicale più famoso d’Italia. L’evento nasce dalla passione di alcuni attori locali, che vogliono celebrare l’evoluzione della kermesse attraverso momenti storici e canzoni iconiche. La rappresentazione si svolge alle 21,15 nel teatro parrocchiale, attirando appassionati e curiosi. La serata offre un’occasione per rivivere le emozioni che hanno fatto grande il festival nel corso degli anni.

Un viaggio teatrale nella storia del Festival di Sanremo. Come ogni anno, il teatro parrocchiale di Comeana celebra il festival con lo spettacolo "Perché Sanremo è Sanremo?" in scena domani sera alle 21,15. Lo spettacolo, scritto da Patrizia Morini e Salvatore Bruno, realizzato dalle attrici e dagli attori dell’associazione culturale e teatrale " Il Chiodo Fisso ", richiama alle origini del 1951 quando i cantanti in gara erano soltanto tre, impegnati a interpretare tutte le 20 canzoni selezionate. La televisione non era ancora protagonista: l’evento veniva trasmesso via radio e fu proprio il pubblico radiofonico a decretarne il successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

