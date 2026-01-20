‘Mamma ho perso Sanremo’ Mezzancella debutta al Brancaccio | il Festival diventa teatro

Il 5 marzo, al Teatro Brancaccio di Roma, Antonio Mezzancella inaugura il suo nuovo tour teatrale intitolato

(Adnkronos) – Il 5 marzo al Teatro Brancaccio di Roma debutterà il nuovo tour teatrale di Antonio Mezzancella, al grido di 'Mamma, ho perso Sanremo!'. La rappresentazione racconta la storia di un’impresa folle. Tutto inizia quando Antonio, imitatore di successo che non ha mai abbandonato il sogno di diventare un cantante, riceve un video messaggio insperato: è giunta finalmente l’ora di presentarsi al Festival di Sanremo con un suo brano. La gloria è a portata di mano. Ma un improvviso sciopero di artisti e maestranze impedisce lo svolgimento del Festival, mandando in frantumi il suo sogno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

