Festival di Sanremo | Bianca Balti torna nella serata cover Il forfait di Morgan

Il Festival di Sanremo si infiamma con un'assenza a sorpresa: Morgan non parteciperà alla serata dedicata alle cover prevista il 27 febbraio 2026. La decisione arriva pochi giorni prima dell’evento, lasciando il pubblico e gli organizzatori senza una delle figure più attese. Nel frattempo, Bianca Balti si prepara a tornare sul palco, questa volta per esibirsi durante la serata speciale. La manifestazione continua a sorprendere con i suoi cambi di programma.

SANREMO – A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo continuano i colpi di scena. Morgan non salirà sul palco di Sanremo il 27 febbraio 2026 per la serata delle cover. Inizialmente previsto insieme a Chiello per “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco, il cantautore rimarrà nel backstage. Sui social ha spiegato che il suo intervento sarà esclusivamente tecnico, lasciando la scena a Chiello e al pianista Saverio Cigarin. Ecco la nota dell’ufficio stampa del cantante: “Si comunica che Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover.🔗 Leggi su Firenzepost.it

