Festival di Sanremo | Bianca Balti torna nella serata cover Il forfait di Morgan
Il Festival di Sanremo si infiamma con un'assenza a sorpresa: Morgan non parteciperà alla serata dedicata alle cover prevista il 27 febbraio 2026. La decisione arriva pochi giorni prima dell’evento, lasciando il pubblico e gli organizzatori senza una delle figure più attese. Nel frattempo, Bianca Balti si prepara a tornare sul palco, questa volta per esibirsi durante la serata speciale. La manifestazione continua a sorprendere con i suoi cambi di programma.
SANREMO – A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo continuano i colpi di scena. Morgan non salirà sul palco di Sanremo il 27 febbraio 2026 per la serata delle cover. Inizialmente previsto insieme a Chiello per “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco, il cantautore rimarrà nel backstage. Sui social ha spiegato che il suo intervento sarà esclusivamente tecnico, lasciando la scena a Chiello e al pianista Saverio Cigarin. Ecco la nota dell’ufficio stampa del cantante: “Si comunica che Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover.🔗 Leggi su Firenzepost.it
Gli ultimi “colpi di scena” su Sanremo: Morgan dà forfait, ma torna Bianca BaltiMorgan ha deciso di lasciare temporaneamente il palco di Sanremo, mentre Bianca Balti si prepara a salire sul palco come ospite speciale.
Sanremo 2026: Bianca Balti c’è, Morgan dà forfaitBianca Balti torna a Sanremo 2026, portando sul palco la sua esperienza nel mondo della moda.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bianca Balti a Sanremo nella serata cover, Carlo Conti: Racconterà il coraggio dopo la malattia; Arte bianca e tradizione casearia al Festival di Sanremo; Caso Pucci, Carlo Conti smentisce la sinistra: Ho carta bianca nelle scelte; Sanremo 2026, Carlo Conti dopo caso Pucci: Ingerenze governo? Abbiamo assoluta carta bianca.
Bianca Balti torna sul palco del festival di Sanremo con tutta la sua verità (che non ha bisogno di spiegazioni)La supermodella ripete l'esperienza del 2025 (in cui era stata co-conduttrice). Intanto è tornata sui social e ha aperto un profilo su Substack in cui racconta di sé in modo molto diretto ... cosmopolitan.com
Bianca Balti torna a Sanremo per raccontare questo anno di grande forza dopo la malattia: l’annuncio di Carlo ContiLa top model tornerà al Festival dopo un anno di lotta contro il tumore. Conti: Una grande donna con grande forza ... ilfattoquotidiano.it
Bianca Balti salirà i gradini dell’Ariston nella serata di venerdì, 27 febbraio. Non è solo una passerella. La top model torna davanti alle telecamere dopo un anno passato a combattere contro un tumore ovarico, una battaglia condivisa giorno dopo giorno sui so - facebook.com facebook
Breaking News Carlo Conti ha appena annunciato a Cinque Minuti che Bianca Balti sarà ospite nella serata delle cover! #carloconti #biancabalti #cinqueminuti #fantasanremo #sanremo2026 x.com