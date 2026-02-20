Dal teatro alle feste fino all'alba, dalle mostre alle escursioni naturalistiche, anche questo weekend triestino non manca di offrire ampie possibilità di divertimento. Ecco alcuni spunti: I teatri triestini offrono una serie di spettacoli, anche per più serate, dalla comicità ai drammi senza tempo. Tutte le sere, da venerdì 20 a domenica 22, va in scena al Rossetti “Amadeus” di Peter Shaffer, nella versione registica di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, che racconta il genio di Mozart e l’invidia di Salieri. Lo spettacolo va in scena nella sala Assicurazioni Generali e, sempre al Politeama, in sala Bartoli, la sera del 20 febbraio ci sarà l'ultima replica di “Sissi, l'imperatrice”, con il mito di Elisabetta d'Austria rivive in chiave contemporanea con Federica Luna Vincenti.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Leggi anche: Cosa fare nel weekend dal 20 al 22 febbraio ad Avellino e in provincia

Leggi anche: Teatro, feste e mostre: ecco gli eventi per il weekend dal 20 al 22 febbraio

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Feste, teatro e la coda del Carnevale: cosa fare nel weekend dal 20 al 22 febbraio; Weekend a Genova e dintorni: Carnevale, Chocomoments, Mhops, Genova Antiquaria, teatro, cosplay e altro; Weekend in Veneto: Verona capitale dell'amore per San Valentino, da Venezia a Vicenza musical e feste di Carnevale; Carnevale non è finito: ancora sfilate e feste in maschera, ma anche musica, teatro e cultura nel weekend della provincia di Chieti.

Feste, teatro e la coda del Carnevale: cosa fare nel weekend dal 20 al 22 febbraioI teatri triestini offrono una serie di spettacoli, anche per più serate, dalla comicità ai drammi senza tempo, ma ci sono anche feste danzanti, mostre e metal party. Ecco l'offerta di intrattenimen ... triesteprima.it

Milano Clown Festival, la grande festa del teatro di strada: oltre 150 gli appuntamenti all’Isola, nel nome di San FrancescoMilano Clown Festival XIX edizione-Festival internazionale sul Nuovo Clown e Teatro di Strada diretto da Maurizio Accattato. Da mercoledì 18 a sabato 21 febbraio, più di 150 appuntamenti in 25 luoghi ... milano.corriere.it

Oltre a feste in maschera e sfilate, ampia l'offerta culturale tra musei e teatro o di turismo di prossimità a contatto con la natura - facebook.com facebook