Cosa fare nel weekend dal 20 al 22 febbraio ad Avellino e in provincia

Venerdì 20 febbraio, alle ore 21:00, il Teatro Eliseo di Avellino ospiterà un evento musicale che promette di incantare il pubblico con l’incontro tra il jazz e le tradizioni del sud del mondo. Javier Girotto, sassofonista argentino e figura di spicco del jazz italiano, e Vince Abbracciante, giovane talento della fisarmonica, offriranno una performance unica che unisce la musica neoclassica, l’improvvisazione libera e la raffinata espressività del jazz. Sabato 21 febbraio 2026 Castelfranci si prepara a vivere il Carnevale con un pomeriggio e una serata all’insegna dell’allegria e della tradizione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Cosa fare nel weekend dal 6 all'8 febbraio ad Avellino e in provincia

Leggi anche: Cosa fare nel weekend dal 19 al 21 dicembre ad Avellino e in provincia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 febbraio; Cosa fare a Verona e provincia nel weekend dal 13 al 15 febbraio 2026; Cosa fare questo weekend a Firenze; Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 13, 14 e 15 febbraio.

Cosa fare a Varese e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026Cosa fare a Varese e provincia nel weekend? I migliori eventi Cosa fare a Varese e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026 Gli appuntamenti imperdibili per il fine s ... primasaronno.it

Cosa fare a Varese e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026Cosa fare a Varese e provincia nel weekend? I migliori eventi Cosa fare a Varese e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026 Gli appuntamenti imperdibili per il ... primasaronno.it

Cosa fare a Milano oggi 20 febbraio: Sven Väth ai Magazzini Generali e “Io ricordo” all’Elfo Puccini milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

"Scopriremo cosa succede con l'Iran tra circa 10 giorni. Potremmo dover fare un ulteriore passo avanti, oppure no. Forse raggiungeremo un accordo": lo ha detto Donald Trump parlando al Board of Peace a Washington. "Se non accettano accadranno cose br - facebook.com facebook