Teatro feste e mostre | ecco gli eventi per il weekend dal 20 al 22 febbraio
Il weekend a Trieste si anima con una serie di eventi, tra cui spettacoli teatrali, feste in piazza e mostre d’arte. La causa è l’arrivo di febbraio che porta con sé molte iniziative culturali e sociali. Le strade si riempiono di musica e colori, mentre le gallerie propongono esposizioni interessanti. Sono previste anche passeggiate e escursioni nella natura, perfette per chi cerca relax all’aria aperta. La città si prepara a offrire un fine settimana ricco di intrattenimenti per tutti i gusti.
Dal teatro alle feste fino all'alba, dalle mostre alle escursioni naturalistiche, anche questo weekend triestino non manca di offrire ampie possibilità di divertimento. Ecco alcuni spunti: I teatri triestini offrono una serie di spettacoli, anche per più serate, dalla comicità ai drammi senza tempo. Tutte le sere, da venerdì 20 a domenica 22, va in scena al Rossetti “Amadeus” di Peter Shaffer, nella versione registica di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, che racconta il genio di Mozart e l’invidia di Salieri. Lo spettacolo va in scena nella sala Assicurazioni Generali e, sempre al Politeama, in sala Bartoli, la sera del 20 febbraio ci sarà l'ultima replica di “Sissi, l'imperatrice”, con il mito di Elisabetta d'Austria rivive in chiave contemporanea con Federica Luna Vincenti.🔗 Leggi su Triesteprima.it
