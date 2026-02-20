Dal teatro alle feste fino all'alba, dalle mostre alle escursioni naturalistiche, anche questo weekend triestino non manca di offrire ampie possibilità di divertimento. Ecco alcuni spunti: I teatri triestini offrono una serie di spettacoli, anche per più serate, dalla comicità ai drammi senza tempo. Tutte le sere, da venerdì 20 a domenica 22, va in scena al Rossetti “Amadeus” di Peter Shaffer, nella versione registica di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, che racconta il genio di Mozart e l’invidia di Salieri. Lo spettacolo va in scena nella sala Assicurazioni Generali e, sempre al Politeama, in sala Bartoli, la sera del 20 febbraio ci sarà l'ultima replica di “Sissi, l'imperatrice”, con il mito di Elisabetta d'Austria rivive in chiave contemporanea con Federica Luna Vincenti.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Leggi anche: Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 20 al 22 febbraio

Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 20 al 22 febbraio: tutti gli eventi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Teatro, feste e mostre: ecco gli eventi per il weekend dal 20 al 22 febbraio; Weekend a Napoli: Eventi e Cose da fare dal 12 al 15 febbraio 2026, il weekend di San Valentino; Olimpiadi, San Valentino e Carnevale: cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend 13, 14 e 15 febbraio 2026; Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 20 al 22 febbraio: tutti gli eventi.

Teatro, costume e indagine sociale, tre mostre da venerdì alla Cavallerizza di BresciaLe esposizioni propongono tre sguardi distinti ma complementari, accomunati dall’attenzione al rapporto tra rappresentazione pubblica e dimensione privata, tra scena e retroscena, tra identità individ ... quibrescia.it

Weekend in provincia di Trapani: libri, teatro, mostre, musica e CarnevaleUn fine settimana fitto di appuntamenti culturali attraversa la provincia di Trapani tra sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026. Libri, teatro, musica, arte contemporanea e momenti di confronto pubblico ... tp24.it

Oltre a feste in maschera e sfilate, ampia l'offerta culturale tra musei e teatro o di turismo di prossimità a contatto con la natura - facebook.com facebook