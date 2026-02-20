Ferrari | +7% ricavi stipendi da record per Vigna e Elkann 14mln €

Ferrari ha registrato un aumento del 7% nei ricavi, raggiungendo oltre 7,1 miliardi di euro nel 2025. Questa crescita ha portato a stipendi record per i vertici, con Vigna e Elkann che hanno guadagnato complessivamente 14 milioni di euro. La società ha evidenziato un'espansione delle vendite e un rafforzamento della sua posizione nel mercato globale delle auto di lusso. Le decisioni sui compensi hanno suscitato discussioni tra gli investitori e gli analisti del settore.

Ferrari: Stipendi da Record per i Vertici nel 2025, Crescita e Dibattito sui Compensi. L'esercizio finanziario 2025 ha una crescita significativa dei ricavi per Ferrari, superando i 7,1 miliardi di euro, con un incremento del 7% rispetto all'anno precedente. Questo successo si riflette nei compensi dei dirigenti, che hanno raggiunto complessivamente oltre 14 milioni di euro, con l'amministratore delegato Benedetto Vigna a percepire 10.900.115 euro e il presidente John Elkann 2.493.301 euro. L'aumento dei compensi, emerge dall'annual report della società, sottolinea il legame tra performance aziendale e retribuzione dei vertici.