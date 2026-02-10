Ferrari ricavi record +7% e titolo in volata A Maranello bonus dipendenti da 14.900 euro

Ferrari chiude l’anno con ricavi in salita del 7% e il titolo vola in Borsa. A Maranello, i dipendenti riceveranno un bonus di quasi 15 mila euro, mentre la casa di Maranello diffonde i primi numeri sui risultati del 2025. I dati mostrano come il marchio del Cavallino rampante abbia saputo mantenere un ritmo forte, anche nei periodi più difficili.

Ferrari diffonde oggi i risultati preliminari consolidati non revisionati relativi al quarto trimestre e ai 12 mesi conclusi il 31 dicembre 2025. Emergono ricavi netti pari a 7.146 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto all'anno precedente, oltre a un utile operativo (ebit) a 2.110 milioni.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Ferrari distribuisce fino a 14.

Ferrari fa registrare un boom in Borsa dopo aver annunciato i risultati del 2025, che superano di gran lunga le previsioni.

Argomenti discussi: Ferrari corre oltre le aspettative, con ricavi record e un 2026 destinato a crescere ancora.

Ferrari: +5% a 1,6 mld utile netto 2025, +7% a 7,146 mld ricavi (RCO)+12% a 2,11 mld Ebit 2025, +8% a 2,772 mld Ebitda (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 feb - Ferrari ha chiuso il 2025 con un utile netto di 1,6 ... ilsole24ore.com

Ferrari batte le attese: nel 2025 +5% di utili e +7% di ricavi. Il titolo balza a Piazza AffariLa trimestrale è sopra le attese. E ora nel 2026 sono attesi 7,5 miliardi di ricavi con un margine ebitda al 39% ... milanofinanza.it

Ferrari sfreccia nel 2025, ricavi in crescita del 7% e un portafoglio ordini che arriva già fino al 2027 ift.tt/n3IBF1Z x.com

FERRARI CROLLA IN BORSA Dal 2016, il titolo Ferrari ha visto una crescita straordinaria, con un aumento superiore al 600%, portando l’azienda a diventare un gigante nel settore automotive europeo. Tuttavia, nell’ultimo anno, qualcosa è cambiato: il titolo h - facebook.com facebook