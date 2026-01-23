ProvoCult CLab stagione musicale 2025 2026 | appuntamento con il duo Ortuso–Indino

Il Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo ospiterà sabato 24 gennaio il duo Ortuso–Indino, con la presentazione del loro nuovo progetto musicale intitolato ‘Blu’. Matteo Ortuso, voce, chitarra e autore, e Marco Indino, tromba, flicorno e produttore, proporranno un concerto che introduce il loro ultimo lavoro, offrendo un momento di ascolto dedicato alla scena musicale emergente.

Sabato 24 gennaio presso il Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo il duo formato da Matteo Ortuso (voce, chitarra e autore dei brani) e Marco Indino (tromba, flicorno e produzione artistica) presenterà l’ultimo lavoro musicale dal titolo ‘Blu’. Un progetto nato dall’unione di due musicisti che hanno deciso di mescolare le proprie inclinazioni artistiche dando vita a un EP che sta riscuotendo un notevole apprezzamento da parte del pubblico. Matteo Ortuso, chitarrista originario di Monte Sant’Angelo classe ’81, tra ska, folk e reggae, ha già al suo attivo partecipazioni con gruppi come Coquette Band, Tarantula Garganica e Bboat.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

