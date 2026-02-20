Ferrara | Amsef al bivio 4,25M€ per salvare posti e servizi funebri

A Ferrara, l’azienda Amsef rischia di chiudere dopo aver presentato un bando per ricevere 4,25 milioni di euro. La somma serve a salvare i posti di lavoro e mantenere attivi i servizi funebri nel territorio. La decisione arriverà nelle prossime settimane e potrebbe cambiare il destino dell’impresa. I dipendenti temono il peggio e aspettano con ansia una risposta concreta. La situazione resta tesa, mentre si cercano soluzioni per evitare il fallimento. La vicenda coinvolge anche amministratori e istituzioni locali.

Amsef al Bando: Il Futuro dell'Onoranze Funebri a Ferrara in Bilico tra Tutela dei Dipendenti e Investimenti. Ferrara è di fronte a una svolta cruciale per il settore delle onoranze funebri. La società Amsef, partecipata indirettamente dal Comune, è al centro di una cessione di quote avviata con la pubblicazione di un bando pubblico da parte di Ferrara Tua. L'obiettivo dichiarato è garantire la continuità occupazionale e la salvaguardia dei servizi sociali, ma la procedura solleva interrogativi sulla sostenibilità economica e sulle prospettive future dell'azienda. I Criteri del Bando e la Scommessa Finanziaria.