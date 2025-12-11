Amsef cambio della governance Ferrara Tua vuole cedere le quote | Vanno salvaguardati i lavoratori

Amsef, società coinvolta nella gestione dei servizi pubblici a Ferrara, sta attraversando un cambio di governance. Ferrara Tua, attuale azionista, intende cedere le proprie quote, sottolineando l'importanza di salvaguardare i diritti dei lavoratori. La questione, discussa fin dal 2017, è stata oggetto di perizie e valutazioni per determinarne il valore di mercato.

Se ne parlava addirittura dal 2017. Tanto che, già all’epoca, venne fatta una perizia per capirne il valore di mercato. Stiamo parlando di Amsef, la società a partecipazione pubblica che gestisce le onoranze funebri. Ferrara Tua ha deciso di cedere le quote di partecipazione. Una decisione che, ovviamente, dovrà passare il vaglio del Consiglio Comunale. L’appuntamento in Aula è a strettissimo giro. Si profila già l’ipotesi del 19 dicembre. Già oggi è fissato comunque un incontro tra il presidente di Ferrara Tua, Luca Cimarelli e i sindacati per capire i contorni dell’operazione per lo meno sul versante occupazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Amsef, cambio della governance. Ferrara Tua vuole cedere le quote: "Vanno salvaguardati i lavoratori"

