Amsef cambio di governance I sindacati a Ferrara Tua | Pronti a opporsi alla decisione

L'annuncio del cambio di governance di Amsef ha innescato un acceso confronto tra l’amministrazione, Ferrara Tua e i sindacati. La discussione si è subito trasformata in un muro contro muro, evidenziando le tensioni tra le parti coinvolte e la possibilità di futuri scontri sul tema.

È muro contro muro. Ma, d’altra parte, non poteva essere altrimenti. Il vis-a vis tra l’amministrazione – rappresentata dall’assessore alle Partecipate Matteo Fornasini, Ferrara Tua (con il presidente Luca Cimarelli) e i sindacati confederali (con i segretari generali e quelli di categoria) è stato piuttosto accesso. Al centro, la maxi operazione di cessione delle quote di Amsef da parte dell’ammiraglia delle società pubbliche, Ferrara Tua, appunto. Una decisione maturata dall’amministrazione – a tutti i livelli – e che trova fondamento anche nelle diverse sollecitazioni che, dal 2017, sono arrivate a palazzo Municipale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Amsef, cambio di governance. I sindacati a Ferrara Tua: "Pronti a opporsi alla decisione"

Cerca Video Caricamento del Video...

Amsef, cambio di governance. I sindacati a Ferrara Tua: "Pronti a opporsi alla decisione" - Cgil, Cisl e Uil: "Inaccettabile che si sia negato ai lavoratori la possibilità di essere internalizzati ... Segnala msn.com

Amsef, cambio della governance. Ferrara Tua vuole cedere le quote: "Vanno salvaguardati i lavoratori" - Subentrerà un nuovo proprietario e decadrà l’attuale assetto dirigenziale. Secondo msn.com