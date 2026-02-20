Fermignanese-Fermana è anche la sfida tra i cannonieri

La partita tra Fermignanese e Fermana si è accesa anche sulla rete: i due attaccanti sono in corsa per il titolo di miglior goleador. La Fermana ha deciso di reagire alla sconfitta nel derby contro il Montegranaro, iniziando un percorso per migliorare la classifica. La squadra biancorossa si prepara a mettere in campo tutta la grinta e la determinazione per risalire la china. I tifosi aspettano con ansia di vedere chi dei due centravanti riuscirà a trovare più spesso la via del gol. La sfida tra i bomber si fa sempre più interessante.

L'operazione Fermignano è iniziata ufficialmente da qualche giorno per la Fermana che ha una voglia matta di mettersi alle spalle la sconfitta nel derby con il Montegranaro in una giornata nella quale c'è poco da recriminare. Una prestazione sbagliata, incolore e a ritmo troppo lento rispetto a quello che i gialloblù avevano fatto vedere nella fase precedente della stagione. Con quel ko infatti si è interrotta una striscia positiva di sette gare, iniziata subito dopo lo scivolone subito in rimonta a Chiesanuova. Curiosamente ad intervallare questa striscia positiva (ben sei vittorie e un solo pari, quello contro il Trodica, ndr), i due ko contro due squadre allenate da altrettante bandiere canarine: il Chiuesanuova del "Magico" Gastone Mariotti e il Montegranaro del "T-Rex" Gianluca Urbinati.