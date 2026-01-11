Il big match tra Lautaro Martinez e Rasmus Hojlund rappresenta un momento importante per la Serie A, con entrambi i calciatori protagonisti in attacco. La sfida tra i due bomber mette in evidenza le diverse caratteristiche e approcci al ruolo di centravanti. A San Siro, il confronto tra queste due punte offre uno spettacolo di grande interesse, sottolineando l’importanza della finalizzazione nel calcio moderno e il duello per la leadership nella classifica dei cannonieri.

Due modi differenti di vedere il calcio, anzi di interpretare il ruolo. Oggi come oggi, in Serie A, i due migliori centravanti sono loro. Lautaro Martinez e Rasmus Højlund. Si ritroveranno di fronte, questa sera, per uno scontro diretto di squadra che è recita massima del mestiere del gol. A queste latitudini si intende. Eppure, i punti di contatto, guardandoli circolare per il campo, sono ben diversi. Il capitano dell’Inter è diciassette centimetri più basso secondo i dati ufficiali, e sei anni più vecchio. Quindi, la terra di origine. L’Argentina, viscerale, la Danimarca, glaciale. Inter-Napoli è anche un regolamento di conti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il big match passa dai bomber. Lautaro-Hojlund, luci a San Siro. Sfida per il trono dei cannonieri

Leggi anche: Inter Lazio, stasera il big match di San Siro! Ecco le probabili formazioni della sfida, chi giocherà in attacco con Lautaro Martinez? le ultimissime

Leggi anche: Inter Napoli, chi sarà l’arbitro del match? Il Corriere dello Sport svela il possibile direttore del big match di San Siro

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Doppietta all'esordio per il nuovo bomber, big match vinto e vetta consolidata; Riflettori puntati sulla e-work arena: arriva Scandicci, è big match contro le campionesse del Mondo; L’Atletico torna al lavoro. Domenica big match contro L’Aquila; Calcio Serie D. Crema ko nel big match: al Voltini passa la capolista Lentigione.

Il big match passa dai bomber. Lautaro-Hojlund, luci a San Siro. Sfida per il trono dei cannonieri - Entrambi si sono rilanciati in carriera sotto la guida dell’ex ct approfittando del “vuoto“ lasciato da Lukaku. sport.quotidiano.net