Il big match passa dai bomber Lautaro-Hojlund luci a San Siro Sfida per il trono dei cannonieri
Il big match tra Lautaro Martinez e Rasmus Hojlund rappresenta un momento importante per la Serie A, con entrambi i calciatori protagonisti in attacco. La sfida tra i due bomber mette in evidenza le diverse caratteristiche e approcci al ruolo di centravanti. A San Siro, il confronto tra queste due punte offre uno spettacolo di grande interesse, sottolineando l’importanza della finalizzazione nel calcio moderno e il duello per la leadership nella classifica dei cannonieri.
Due modi differenti di vedere il calcio, anzi di interpretare il ruolo. Oggi come oggi, in Serie A, i due migliori centravanti sono loro. Lautaro Martinez e Rasmus Højlund. Si ritroveranno di fronte, questa sera, per uno scontro diretto di squadra che è recita massima del mestiere del gol. A queste latitudini si intende. Eppure, i punti di contatto, guardandoli circolare per il campo, sono ben diversi. Il capitano dell’Inter è diciassette centimetri più basso secondo i dati ufficiali, e sei anni più vecchio. Quindi, la terra di origine. L’Argentina, viscerale, la Danimarca, glaciale. Inter-Napoli è anche un regolamento di conti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
