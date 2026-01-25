La Fermana si prepara a affrontare una trasferta difficile contro l’Osimana al Diana di Osimo, uno stadio noto per le sue caratteristiche ostiche. La partita rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre, in un contesto dove ogni dettaglio può fare la differenza. La gara si prospetta equilibrata, con la Fermana determinata a portare a casa un risultato positivo in un ambiente complesso.

Una trasferta ricca di insidie quella che attende la Fermana oggi al Diana di Osimo, stadio da sempre ostico per tutti gli avversari. E il rendimento stagionale della squadra di Claudio Labriola, visto che finora qui è arrivato un solo ko, di misura e ad inizio anno per mano del Montecchio. Poi in casa i giallorossi hanno sempre fatto punti e costruito qui gran parte della propria classifica che li porta attualmente a ridosso della zona playoff (-1) ma soprattutto molto vicino anche alle primissime posizioni. Insomma non sarà semplice per la Fermana che in trasferta ha iniziato bene il 2026 con il blitz in casa di una Civitanovese rinnovata e rafforzata e vuole continuare questo trend dopo il pari a reti inviolate contro il Trodica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trasferta ricca di insidie. La Fermana sfida l’Osimana

Leggi anche: Serie D: la Correggese impegnata nella trasferta piena di insidie di Sant’Angelo Lodigiano. Dubbio in porta: gioca Narduzzo o Mantini? Pedrelli sfida il suo passato: c’è Lenz-Sasso

Leggi anche: Chiesanuova-Fermana, un testa-coda pieno di insidie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Trasferta ricca di insidie. La Fermana sfida l’Osimana; Lucchese di scena a Grosseto; sperando sia un…Belvedere; Supernova Fiumicino ad Anagni per continuare a sognare: trasferta chiave dopo il colpo con la capolista -; Scandone Avellino a Viterbo: esame di maturità al Pala Malè per l'inizio del girone di ritorno.

Trasferta ricca di insidie. La Fermana sfida l’OsimanaSquadra canarina consapevole della propria forza e delle tante qualità contro un avversario da prendere con le molle. Molti i tifosi al seguito. msn.com

Serie D - Girone E. Tau, insidie a SansepolcroMaraia: Troveremo un avversario ostico e, forse, anche il campo allentato ... msn.com

WEEKLY RECAP Settimana intensa e ricca di soddisfazioni per le nostre squadre, con tante vittorie e ottime prestazioni in tutte le categorie. DR2: Trasferta complicata a Gavirate, con la sconfitta arrivata negli ultimi minuti; FIRST LEAGUE: Settimana p - facebook.com facebook