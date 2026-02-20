Fermate tutto! Emanuela Orlandi nuovo colpo di scena | cosa succede

Emanuela Orlandi torna al centro delle cronache dopo un nuovo stop alle operazioni di scavo alla Casa del Jazz di Roma. La causa è un’imprevista scoperta durante le ricerche, che ha costretto gli operai a sospendere i lavori. Da mesi, i lavori sono in corso per trovare un presunto tunnel nascosto sotto Villa Osio, un sito legato a vecchie indagini sulla Banda della Magliana. Le autorità stanno analizzando i nuovi reperti, mentre il mistero sulla scomparsa di Emanuela si infittisce.

Ancora un'interruzione nei lavori di scavo alla Casa del Jazz di Roma, dove da mesi si cerca un presunto tunnel segreto sotto Villa Osio, un tempo appartenuta a Enrico Nicoletti, ritenuto il cassiere della Banda della Magliana. Questa volta a fermare le operazioni è stato un disaccordo tecnico tra la Soprintendenza ministeriale e la Sovrintendenza di Roma Capitale, un nodo burocratico che si aggiunge a una serie di ostacoli già incontrati nei mesi scorsi. L'obiettivo delle ricerche resta la verifica della presenza di una fungaia tombata, accessibile dalla cantina della villa, dove secondo una delle ipotesi investigative potrebbero trovarsi elementi legati a vecchi misteri della cronaca italiana.