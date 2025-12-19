Emanuela Orlandi colpo di scena a oltre 40 anni da scomparsa | c’è nuova indagata
(Adnkronos) – C’è una donna indagata, a quanto apprende l’Adnkronos, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. L’accusa che le viene contestata è di false informazioni al pubblico ministero. Dalla riapertura dell’indagine nel maggio del 2023 per sequestro di persona a scopo di estorsione i pm capitolini, insieme ai carabinieri del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Massimo Giletti aggredito a Roma durante un’intervista sul caso Orlandi: un pugno in strada ripreso in un video choc; Garlasco in TV, la ricorrenza più triste di Stasi e il movente di Sempio: la svolta è vicina.
Un’altra ombra sul caso Orlandi. E la triste sensazione che alcune storie, purtroppo, non troveranno mai pace (G. Cavalleri) - A più di quarant’anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, l’Italia si risveglia con l’ennesima notizia che promette una svolta e lascia invece un sapore di amarezza. farodiroma.it
Massimo Giletti aggredito con un pugno, tensione alle stelle durante le riprese sull’inchiesta Orlandi - Il conduttore Massimo Giletti colpito con un pugno da un ex agente dei servizi: la scena finirà nello speciale di Rai3 dedicato al caso Emanuela Orlandi. msn.com
Orlandi, parla il fratello di Emanuela: «Coincidenze inquietanti, si indaghi sulla Casa del Jazz» - Ospite a Verissimo, ha commentato la nuova pista che ipotizza la possibile presenza dei resti della ... ilmattino.it
Torniamo a occuparci del caso della scomparsa nel 1983 di Emanuela Orlandi: sua sorella Natalina aveva denunciato ai carabinieri le attenzioni morbose dello zio Mario Meneguzzi e nel verbale si fa riferimento anche ad un altro personaggio. Anche lui è coi - facebook.com facebook
La scomparsa di Emanuela Orlandi: a 42 anni di distanza, si continua a scavare, anche in ambito familiare. Perquisite le case dello zio Mario Meneguzzi, a #Roma e in provincia di #Rieti. #Tg1 Silvia Balducci x.com
