Il caso di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983, torna al centro dell’attenzione con un nuovo sviluppo che riapre interrogativi e tensioni. A quasi quarantadue anni dalla sparizione, la procura di Roma ha iscritto una donna nel registro degli indagati. Secondo quanto riferito dall’Adnkronos, l’accusa contestata è quella di false informazioni al pubblico ministero. Le indagini, riaperte nel maggio 2023, riguardano il sequestro di persona a scopo di estorsione e hanno coinvolto una rilettura completa di tutti gli atti raccolti nel corso di decenni. I carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, delegati dagli inquirenti, stanno portando avanti un lavoro approfondito sulle testimonianze e sugli elementi raccolti nelle fasi precedenti alla sparizione di Emanuela. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Emanuela Orlandi, colpo di scena nel caso: chi é indagato

Leggi anche: Emanuela Orlandi, colpo di scena a oltre 40 anni da scomparsa: c’è nuova indagata

Leggi anche: Caso Orlandi, chi è Pietro Meneguzzi: perché si è tornati a parlare dello zio Mario nella scomparsa di Emanuela

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Massimo Giletti aggredito a Roma durante un’intervista sul caso Orlandi: un pugno in strada ripreso in un video choc; Garlasco in TV, la ricorrenza più triste di Stasi e il movente di Sempio: la svolta è vicina.

Emanuela Orlandi, colpo di scena a oltre 40 anni da scomparsa: c’è nuova indagata - (Adnkronos) – C’è una donna indagata, a quanto apprende l’Adnkronos, nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. msn.com