Fermata in auto e perquisita | aveva 21 dosi di cocaina

Una donna di 30 anni è stata fermata mentre era in auto e trovata in possesso di 21 dosi di cocaina. Durante il controllo, ha mostrato segni evidenti di nervosismo, attirando l’attenzione degli agenti. La perquisizione ha confermato il sospetto: nello zaino sono state scoperte le sostanze stupefacenti. La polizia aveva avviato l’indagine per contrastare lo spaccio nel centro città, concentrandosi su alcuni punti frequentati da giovani. La donna è stata portata in commissariato per ulteriori verifiche.

Una donna di 33 anni è finita agli arresti, in flagranza, per spaccio di droga. Sequestrato lo stupefacente, bilancini, appunti e un cellulare I poliziotti hanno quindi sottoposto la donna, una 33enne di Latina, a una perquisizione personale e veicolare, scoprendo diversi involucri che contenevano sostanza stupefacente. Si trattava di cocaina e di altra sostanza destinata al taglio della droga. Tutto è finito sotto sequestro, insieme a un telefono cellulare e ad altri strumenti funzionali all'attività di spaccio, tra cui un bilancino di precisione e altri utensili con residui di polvere bianca utilizzati per il confezionamento delle dosi.