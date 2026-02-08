Messina KO shock con l’Enna | 5-2 e salvezza a rischio tifosi contestano prestazione e stagione opaca

Questa sera il Messina subisce una brutta sconfitta in casa contro l’Enna, finendo 5-2. La squadra non convince e i tifosi contestano, mentre la salvezza si fa sempre più difficile. La stagione si conclude con poche speranze di riscatto.

Il Messina è stato travolto oggi, 8 febbraio 2026, in una partita che ha lasciato i tifosi sbigottiti e la squadra in una posizione delicata in chiave salvezza. Il punteggio finale di 5-2 in favore dell’Enna, maturato allo stadio “Franco Scoglio”, riflette una prestazione opaca e inaspettatamente debole da parte dei giallorossi, che hanno subito una sonora sconfitta davanti al proprio pubblico. La partita, disputata in una giornata di sereno con lievi velature e venti a 4 nodi, ha visto gli ospiti prendere il controllo del match fin dalle prime battute, ipotecando la vittoria con una serie di gol che hanno lasciato scoperta la difesa messinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

