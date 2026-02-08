Messina KO shock con l’Enna | 5-2 e salvezza a rischio tifosi contestano prestazione e stagione opaca
Questa sera il Messina subisce una brutta sconfitta in casa contro l’Enna, finendo 5-2. La squadra non convince e i tifosi contestano, mentre la salvezza si fa sempre più difficile. La stagione si conclude con poche speranze di riscatto.
Il Messina è stato travolto oggi, 8 febbraio 2026, in una partita che ha lasciato i tifosi sbigottiti e la squadra in una posizione delicata in chiave salvezza. Il punteggio finale di 5-2 in favore dell’Enna, maturato allo stadio “Franco Scoglio”, riflette una prestazione opaca e inaspettatamente debole da parte dei giallorossi, che hanno subito una sonora sconfitta davanti al proprio pubblico. La partita, disputata in una giornata di sereno con lievi velature e venti a 4 nodi, ha visto gli ospiti prendere il controllo del match fin dalle prime battute, ipotecando la vittoria con una serie di gol che hanno lasciato scoperta la difesa messinese.🔗 Leggi su Ameve.eu
Messina, tonfo in casa con l’Enna: 2-5 e salvezza a rischio. Prestazione opaca e fragilità difensiva in evidenza.
L’ACR Messina perde 2-5 in casa contro l’Enna.
Il presidente Davis: "Chiediamo scusa ai tifosi del Messina per l’inaccettabile prestazione"
Il presidente Davis ha espresso scuse ai tifosi del Messina per la sconfitta subita contro l’Athletic Club Palermo, conclusa con un risultato di 4-0.
