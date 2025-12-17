Softball | il calendario della Serie A1 2026 Dalla prima giornata alle Italian Softball Series e la Coppa Italia

Ecco il calendario della Serie A1 di softball 2026, una stagione ricca di emozioni e sfide. La FIBS ha ufficializzato le date di inizio, le Italian Softball Series e la Coppa Italia, con il massimo campionato che prenderà il via nel fine settimana tra il 28 e il 29 marzo. Un appuntamento imperdibile per appassionati e squadre che si preparano a vivere un’annata all’insegna dello sport e della competizione.

© Oasport.it - Softball: il calendario della Serie A1 2026. Dalla prima giornata alle Italian Softball Series e la Coppa Italia La FIBS, tramite il Comitato Organizzatore Gare, ha reso noto il calendario della stagione 2026 del softball italiano pubblicando l'agenda relativa alla Serie A1 e alla Coppa Italia, con lo start previsto per il massimo Campionato Italiano nel fine settimana fra il 28 e il 29 marzo. Saranno 10 le squadre partecipanti al torneo, con la Quick Mill Bollate impegnata nella difesa del titolo tricolore, in una rassegna che vedrà al via anche la Lacomes New Bollate, formazione debuttante in A1. Oltre a queste due compagini, nella Serie A1 di softball 2026 vi saranno: Inox Team Saronno, Thunders Castellana, Macerata, Italposa Forlì, Bertazzoni Collecchio, Itas Mutua Rovigo, Mia Office Blue Girls Bologna e Rheavendors Caronno.

Serie A1 Softball 2026, ufficiale il calendario: Bollate al centro della nuova stagione - Ufficiale il calendario della Serie A1 Softball 2026: derby di Bollate all’esordio, formula, play- milanosportiva.com

Softball, il calendario della serie A1 2026: si comincia nell'ultimo weekend di marzo - La sfida tra Quick Mill Bollate e Italposa Forlì, le squadre finaliste del 2025, è in programma alla sesta giornata (andata il 2 maggio a Bollate, ritorno l'11 luglio a Forlì) ... forlitoday.it

