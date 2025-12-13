FC 26 Nuova Evoluzione | Allenamento speciale – Affina le Doti Atletiche Athlete Lab
L'FC 26 Nuova Evoluzione presenta l’Allenamento Speciale di 21 giorni, un programma gratuito e ripetibile progettato per potenziare agilità, equilibrio e resistenza. Questo percorso mira a trasformare i giocatori in atleti più performanti e difficili da pressare, offrendo un’opportunità unica di miglioramento atletico attraverso esercizi mirati e intensivi.
È disponibile l’Evoluzione “Allenamento speciale” (21 giorni), una EVO a costo zero e ripetibile, pensata per migliorare notevolmente l’agilità, l’equilibrio e la resistenza del tuo giocatore, trasformandolo in un elemento atletico e difficile da pressare. Costo e Requisiti. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: Sì (2 volte totali).. Costo: 0 Crediti 0 FC Points.. Restrizioni: Non portieri.. Requisiti: GEN max: 84 OVR.. N° stili di gioco max: 10. I Miglioramenti Totali (Focus su Agilità ed Equilibrio). Questa EVO è eccellente per giocatori che hanno buone statistiche offensive o difensive ma necessitano di miglioramenti cruciali per il controllo palla e la tenuta atletica. Imiglioridififa.com
Nuove Evoluzioni GIOCHI DI PRESTIGIO e LA CLASSE NON E' ACQUA su FC 26: CHI EVOLVERE?