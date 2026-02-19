FC 26 Nuova Evoluzione | Allenamento mentalità mindset training

Il FC 26 ha lanciato una nuova evoluzione dedicata all’allenamento della mentalità, puntando sui cosiddetti “statistiche invisibili”. Questi dati non sono visibili sui tabelloni, ma influenzano direttamente le prestazioni dei giocatori nei momenti più decisivi. L’obiettivo è migliorare la concentrazione e la resilienza dei singoli, affinché possano gestire meglio la pressione durante le partite. La strategia mira a rafforzare la forza mentale, rendendo più efficace il controllo delle emozioni in campo. Sarà interessante vedere come questa novità cambierà l’approccio del team.

Questa Evoluzione è focalizzata sulle cosiddette "statistiche invisibili", quelle che determinano la capacità di un giocatore di dominare i momenti cruciali della partita. Migliora la gestione del pallone sotto pressione e la tenuta fisica, rendendo il tuo giocatore lucido fino al 90?. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibilità: 2 volte.. Costo: Gratuita.. Vincolo Speciale: Deve essere una carta Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. Paletti di ammissione: OVR max: 86.. Stili di gioco max: 10.. Stili di gioco+ max: 1.. Ruolo: No portieri.. Miglioramenti: Freddezza e Reattività.