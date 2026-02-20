' Fatali' tre spinelli in auto a casa gli trovano una vasta gamma di droghe e tre mini serre di funghi allucinogeni

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Cesena dopo un controllo in auto, dal quale sono emersi tre spinelli consumati. La perquisizione a casa ha portato alla scoperta di diverse droghe e tre mini serre dedicate alla coltivazione di funghi allucinogeni. Durante l’operazione, i militari hanno sequestrato sostanze stupefacenti e attrezzature per la coltivazione illegale. La scoperta di queste serre dimostra che l’abitudine di consumare droghe si accompagna spesso a pratiche di coltivazione domestica.

Tutto è partito da un controllo in auto, il ragazzo è stato trovato in possesso di tre spinelli che erano stati parzialmente consumati. I Carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione al suo domicilio, dove sono stati trovati 400 euro in contanti, ma soprattutto materiale idoneo alla coltivazione, pesatura e confezionamento in dosi di una vasta gamma di stupefacenti.

