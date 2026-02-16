Leonardo Durante tra le menti più brillanti d’Italia e del mondo | l’intervista su Fast News Platform

Leonardo Durante, riconosciuto tra le menti più brillanti d’Italia e del mondo, sarà ospite di un’intervista su Fast News Platform, a causa del suo recente lavoro innovativo nel settore tecnologico. La sua presenza sarà trasmessa venerdì 20 febbraio, tra le 19:30 e le 20:30, come parte del programma “L’Approfondimento”, condotto da Antonio Nesci. Durante l’evento, Durante parlerà delle sue ultime scoperte e delle sfide affrontate nel progetto, che ha attirato l’attenzione di diversi esperti del settore.

Venerdì 20 febbraio, dalle 19:30 alle 20:30, Leonardo Durante sarà protagonista di un'intervista in diretta su Fast News Platform, all'interno del format "L'Approfondimento", condotto dal direttore Antonio Nesci. "Essere ospite di questa trasmissione è un'opportunità straordinaria per parlare di scuola e innovazione su una scala globale, collegando Italia, Canada, Stati Uniti, Argentina e Spagna", scrive Durante. "Un ringraziamento di cuore all'amico Giuseppe Fiamingo per aver reso possibile questo incontro e a tutti coloro che stanno rendendo possibile questo incredibile evento! Sarà un piacere condividere idee e visioni con una platea così vasta.