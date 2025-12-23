La giacca monopetto | anatomia del neo-rigore e dell’eleganza formale

La giacca monopetto rappresenta un classico senza tempo, capace di coniugare sobrietà e raffinatezza. La sua struttura essenziale permette di adattarsi a diverse occasioni, sottolineando un’eleganza discreta e naturale. Questo capo si distingue per la sua versatilità, offrendo comfort e stile senza rinunciare alla semplicità. Una scelta ideale per chi desidera un look curato, senza eccessi, in ogni momento della giornata.

