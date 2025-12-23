La giacca monopetto | anatomia del neo-rigore e dell’eleganza formale

23 dic 2025

La giacca monopetto rappresenta un classico senza tempo, capace di coniugare sobrietà e raffinatezza. La sua struttura essenziale permette di adattarsi a diverse occasioni, sottolineando un’eleganza discreta e naturale. Questo capo si distingue per la sua versatilità, offrendo comfort e stile senza rinunciare alla semplicità. Una scelta ideale per chi desidera un look curato, senza eccessi, in ogni momento della giornata.

Life&People.it La giacca monopetto attraversa le stagioni senza perdere valore, accompagnando il corpo senza irrigidirlo. Scivolando su silhouette più fluide, si allunga leggermente, si assottiglia dove serve, e ridefinisce così l’idea stessa di potere verso un ideale di controllo misurato. Un capo da indossare sopra una camicia maschile, quanto sulla pelle nuda, in un gioco di tensione calibrata tra rigore e sensualità. In questo scenario quiet luxury e formalismo ritrovato, questa tipologia di giacca emerge come elemento centrale del guardaroba, un capo sartoriale che definisce il nuovo rigore. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.itImmagine generica

