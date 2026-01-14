Mare di ruggine – La mise en place al festival Nice 26 | teatro indipendente e intensità emotiva

Il 17 gennaio alle 21.00, al Consorzio Creativo di via Romaniello 9, si terrà “Mare di ruggine – La mise en place”, spettacolo inserito nella rassegna di teatro indipendente Nice 26. L’evento, promosso dal Comune di Marcianise e dal Teatro dell’Ovo, propone un’esperienza teatrale intensa e coinvolgente, dedicata agli appassionati di teatro di ricerca e di produzione indipendente.

