Maxi sequestro di farmaci illegali | 19mila prodotti per dimagrire e per la bellezza
Un vasto sequestro all'aeroporto di Milano Malpensa ha portato alla scoperta di quasi 19.000 farmaci illegali destinati a dimagrire e migliorare l'aspetto estetico. I prodotti, privi di requisiti di legge, rappresentano un rischio per la salute dei consumatori e sono stati pronti per essere immessi sul mercato italiano.
Quasi 19mila prodotti farmaceutici sequestrati all'aeroporto di Milano Malpensa, pronti a essere commercializzati in Italia senza requisiti di legge e potenzialmente dannosi.
