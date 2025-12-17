Maxi sequestro di farmaci illegali | 19mila prodotti per dimagrire e per la bellezza

Un vasto sequestro all'aeroporto di Milano Malpensa ha portato alla scoperta di quasi 19.000 farmaci illegali destinati a dimagrire e migliorare l'aspetto estetico. I prodotti, privi di requisiti di legge, rappresentano un rischio per la salute dei consumatori e sono stati pronti per essere immessi sul mercato italiano.

Quasi 19mila prodotti farmaceutici sequestrati all'aeroporto di Milano Malpensa, pronti a essere commercializzati in Italia senza requisiti di legge e potenzialmente dannosi. Come riporta MilanoToday si tratta del resoconto delle operazioni di controllo messe a punto negli ultimi mesi dal. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

