Maxi sequestro di farmaci illegali | 19mila prodotti per dimagrire e per la bellezza

Un vasto sequestro all'aeroporto di Milano Malpensa ha portato alla scoperta di quasi 19.000 farmaci illegali destinati a dimagrire e migliorare l'aspetto estetico. I prodotti, privi di requisiti di legge, rappresentano un rischio per la salute dei consumatori e sono stati pronti per essere immessi sul mercato italiano.

