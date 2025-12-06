FOTO Inclusione | il Liceo Classico e l’associazione Insieme Per sfilano per abbattere i pregiudizi

Tempo di lettura: 2 minuti ‘ Facciamo rumore contro il silenzio dei pregiudizi’. Flash mob di sensibilizzazione sull’ inclusione che ha visto la partecipazione di ragazzi e docenti provenienti dal Liceo Classico Giannone e dall’associazione “Insieme Per”. Un messaggio di inclusione e un invito concreto alla sensibilizzazione e alla solidarietà verso chi ogni giorno si batte per la tutela di diritti ancora troppo spesso negati. Ma non solo danza: durante la manifestazione hanno risuonato forti e chiare anche le voci dei giovani con una maschera, per affermare come la diversità sia una forma di ricchezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Inclusione: il Liceo Classico e l’associazione “Insieme Per” sfilano per abbattere i pregiudizi

