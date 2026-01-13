Mercosur Visconti Ficei | Accordi tra distretti per abbattere i costi

Il Mercosur rappresenta un'opportunità per i distretti industriali italiani, non solo come mercato di sbocco, ma come un retroterra produttivo con cui sviluppare collaborazioni durature. Attraverso accordi di gemellaggio e filiere integrate, i distretti possono abbattere i costi e promuovere la co-progettazione, la co-produzione e i servizi condivisi, creando così nuove possibilità di crescita e innovazione.

"Leggere il Mercosur con la lente dei distretti industriali significa smettere di inseguirlo come semplice "sbocco" commerciale e iniziare a trattarlo come un retroterra produttivo con cui costruire gemellaggi di filiera: co-progettazione, co-produzione, subfornitura qualificata, servizi tecnici condivisi. L'idea è pragmatica: i distretti italiani della meccanica, delle macchine per l'agroindustria, del packaging o della chimica fine possono agganciarsi a poli locali già organizzati in forme di agglomerazione territoriale, come gli Apl brasiliani, cioè concentrazioni di imprese nello stesso territorio specializzate su attività affini e con legami tra attori economici e istituzioni".

