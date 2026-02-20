Fare agricoltura in montagna Tante donne In vetta al futuro

Il recente incontro al Villaggio Coldiretti di Bormio ha messo in luce le sfide e le opportunità dell’agricoltura in montagna, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e alla cooperazione. Veronica Baruta e Fabio Rini hanno spiegato come le donne siano protagoniste nel sostenere le aziende locali, spesso in condizioni difficili. Durante l’evento, sono stati presentati esempi concreti di imprese femminili e iniziative di tutela del territorio. L’incontro si è concluso con un appello alla collaborazione tra generazioni per valorizzare il settore.

Il ruolo delle donne, dei giovani e della cooperazione nell'agricoltura di montagna al centro di un altro incontro ospitato al Villaggio Coldiretti Valtellina di piazza V Alpini, nel cuore della Bormio olimpica "In vetta al futuro", il bel titolo scelto per il focus aperto da Veronica Baruta, responsabile Donne Impresa Coldiretti Sondrio e Fabio Rini, delegato Giovani Impresa Coldiretti Sondrio, seguiti dal contributo dei rappresentanti regionali dei Movimenti: Nadia Turelli per Donne Impresa Lombardia e Giovanni Bellei per Giovani Impresa Lombardia. Con Lorenzo Aliverti, direttore della Latteria di Chiuro, si è approfondito come il "fare squadra" possa diventare leva di sviluppo e di protezione economica per le aziende agricole, tra casi di successo, opportunità e rischi.