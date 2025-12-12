Giornata internazionale della Montagna | il Cai Calco in vetta al Monte San Primo

In occasione della Giornata Internazionale della Montagna 2025, il Cai di Calco ha organizzato un'escursione al Monte San Primo, la vetta più elevata del Triangolo Lariano. L'evento ha visto appassionati e amanti della natura riunirsi per celebrare le montagne e la loro importanza.

In occasione della Giornata Internazionale della Montagna 2025, il Cai - sezione di Calco ha organizzato un’escursione al Monte San Primo, la vetta più elevata del Triangolo Lariano con i suoi 1.686 metri. Un’iniziativa semplice ma dal forte valore simbolico, concepita come momento di riflessione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Per la giornata internazionale della montagna 11.12.2025, Sua Maestà il Monviso. - facebook.com Vai su Facebook

11 dicembre 2025: Giornata internazionale della montagna #GiornataDellaMontagna #SviluppoSostenibile #Fao #ConsiglioRegionaleLazio #Lazio Vai su X

Giornata della montagna: l’appello del Cai Bismantova alla conoscenza del territorio - Oggi, 11 dicembre, si celebra la Giornata internazionale della montagna, un’occasione per ricordare il valore dei territori montani e l’importanza di ... Scrive redacon.it

a Viterbo l’evento informativo gratuito “Giornata Internazionale della Montagna” - A cura di OpenHub Viterbo in collaborazione con la Sezione di Viterbo del Club Alpino Italiano ... Riporta newtuscia.it

Giornata Internazionale della Montagna | 11 dicembre 2020 | Club Alpino Italiano

Video Giornata Internazionale della Montagna | 11 dicembre 2020 | Club Alpino Italiano Video Giornata Internazionale della Montagna | 11 dicembre 2020 | Club Alpino Italiano