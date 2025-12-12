Giornata internazionale della Montagna | il Cai Calco in vetta al Monte San Primo

In occasione della Giornata Internazionale della Montagna 2025, il Cai di Calco ha organizzato un'escursione al Monte San Primo, la vetta più elevata del Triangolo Lariano. L'evento ha visto appassionati e amanti della natura riunirsi per celebrare le montagne e la loro importanza.

