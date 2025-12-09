Fare impresa sociale in montagna | in partenza il corso gratuito della Scuola di Montagna

Firenze, 9 dicembre 2025 - Sono aperte le iscrizioni per la nuova formazione gratuita della Scuola di Montagna dedicata all’imprenditoria sociale. Il percorso, nato su iniziativa e con il sostegno della Fondazione Caript e della Fondazione Carilu, insieme ad Anci Toscana e al Gal MontagnAppennino all’interno del progetto della Scuola di Montagna, sarà implementato dallo Yunus Social Business Center e dalla Fondazione Pin e prenderà il via il 30 gennaio 2026. Il corso, che ha l’obiettivo di rafforzare nelle aree montane della Toscana la capacità di costruire e gestire iniziative imprenditoriali sostenibili, si terrà in forma ibrida con incontri in presenza (presso il Consorzio Motore di San Marcello Pistoiese e presso la sede del Gal MontagnAppennino a Borgo a Mozzano) oppure online: 10 appuntamenti tra gennaio e aprile 2026 per un totale di 64 ore di lezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

