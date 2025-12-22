Ladri in fuga dai carabinieri Abbandonano furgone in strada
(Pavia) Per bloccare i carabinieri che li inseguivano hanno abbandonato un furgone di traverso sulla strada. E pure spruzzato la polvere di un estintore, per creare una nube che ne coprisse la fuga. Con tutta probabilità una banda di ladri “pendolari”, arrivati da altre province lombarde per commettere qualche furto nel Pavese, che è però stato sventato dai controlli preventivi dell’Arma. Nella notte tra sabato e ieri, i militari della Stazione di Chignolo Po e del Radiomobile della Compagnia di Stradella hanno intercettato due mezzi sospetti, sulla Sp189 a Miradolo Terme, che non si sono fermati all’alt per il controllo, fuggendo verso la ex-Statale 412 “della Val Tidone”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
