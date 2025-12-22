(Pavia) Per bloccare i carabinieri che li inseguivano hanno abbandonato un furgone di traverso sulla strada. E pure spruzzato la polvere di un estintore, per creare una nube che ne coprisse la fuga. Con tutta probabilità una banda di ladri “pendolari”, arrivati da altre province lombarde per commettere qualche furto nel Pavese, che è però stato sventato dai controlli preventivi dell’Arma. Nella notte tra sabato e ieri, i militari della Stazione di Chignolo Po e del Radiomobile della Compagnia di Stradella hanno intercettato due mezzi sospetti, sulla Sp189 a Miradolo Terme, che non si sono fermati all’alt per il controllo, fuggendo verso la ex-Statale 412 “della Val Tidone”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ladri in fuga dai carabinieri. Abbandonano furgone in strada

Leggi anche: Miradolo Terme, ladri in fuga dai carabinieri: furgone lasciato in mezzo alla carreggiata

Leggi anche: Sorprende i ladri dai vicini di casa, li insegue con il furgone. Poi la fuga nel traffico

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ladri in fuga dai carabinieri. Abbandonano furgone in strada; Miradolo Terme, ladri in fuga dai carabinieri: furgone lasciato in mezzo alla carreggiata; Fiat Panda contro la serranda di Mediaworld: banda di ladri in fuga con il bottino; Lanciano un piccone contro i carabinieri: la volante si ribalta e finisce fuori strada.

Ladri in fuga dai carabinieri. Abbandonano furgone in strada - (Pavia) Per bloccare i carabinieri che li inseguivano hanno abbandonato un furgone di traverso sulla strada. ilgiorno.it