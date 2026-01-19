I quattro zampe di Fano hanno recentemente partecipato a una tradizionale benedizione in piazza XX Settembre per celebrare Sant’Antonio. È un momento di riconoscimento e affetto condiviso tra proprietari e animali, che rappresenta un’occasione per rafforzare il legame e la cura verso gli amici a quattro zampe. La cerimonia si inserisce in una tradizione radicata nella comunità, sottolineando l’importanza del rispetto e dell’attenzione nei confronti degli animali domestici.

Ognuno ha la sua storia, ma tutti hanno in comune l’affetto e la protezione dei loro proprietari. Sono i fortunati animali che ieri mattina hanno partecipato, in piazza XX Settembre, alla consueta benedizione in occasione della celebrazione di Sant’Antonio. Ad animare la piazza quasi esclusivamente cani, qualche gatto, una coppia di colombi, e i cavalli delle Giacche Verdi, l’associazione che collabora con il Comune alla realizzazione dell’evento. Gli organizzatori non hanno pensato solo agli ‘amici’ presenti, benedetti da don Giorgio Giovannelli, ma anche a quelli che sono rimasti a casa ai quali i proprietari hanno potuto portare cibo benedetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Benedetti e coccolati i 4 zampe fanesi. Grande festa in piazza per Sant’Antonio

Sant’Antonio Abate. È festa grande

Oggi a Città di Castello si celebrano le festività di Sant’Antonio Abate, con eventi tradizionali come una passeggiata a cavallo e la benedizione degli animali presso la chiesa di Madonna del Latte. Questa giornata rappresenta un momento di festa e di condivisione per la comunità, mantenendo vive le tradizioni legate al santo e alla cura degli animali.

Sant’Antonio, animali benedetti nella pieve

La festa di Sant’Antonio rappresenta una tradizione radicata nelle comunità di campagna, dedicata agli animali e alla loro protezione. In passato, questa giornata era caratterizzata da messe solenni e celebrazioni semplici, con i contadini che riconoscevano l’importanza degli animali nella vita quotidiana. Oggi, questa ricorrenza conserva il suo significato di rispetto e gratitudine verso gli animali, mantenendo viva una tradizione che ancora oggi viene ricordata con semplicità e rispetto.

