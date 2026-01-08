Il tasto che rimuove la telecronaca dalla televisione con l'IA | resta solo il tifo dello stadio
Al CES di Las Vegas, Samsung ha annunciato nuove funzioni basate sull'intelligenza artificiale, tra cui un tasto che permette di rimuovere la telecronaca dalla televisione. Questa innovazione consente di godere del suono ambientale o di ascoltare esclusivamente l’audio desiderato, offrendo un’esperienza più personalizzata. La tecnologia mira a migliorare la fruizione dei contenuti, mantenendo intatto il coinvolgimento dello spettatore senza distrazioni.
Al Consumer Electronics Show di Las Vegas, Samsung ha presentato nuove funzioni legate all'intelligenza artificiale. In vista dei Mondiali ce ne sono alcune che riguardano proprio il mondo del calcio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: "Dalla crisi si esce uniti. Il tifo sia con la squadra. Uno stadio così? È dura..."
Leggi anche: Cosa accadrà alla vendita dello stadio San Siro dopo che la Procura ha aperto un’inchiesta per turbativa d’asta
Il tasto che rimuove la telecronaca dalla televisione con l’IA: resta solo il tifo dello stadio - Al Consumer Electronics Show di Las Vegas, Samsung ha presentato nuove funzioni legate all'intelligenza artificiale ... fanpage.it
Come faccio a rimuovere un' esperienza lavorativa da Inpa Non vedo il tasto " elimina " - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.