Famiglia nel bosco inchiesta nella casa che ospita i bimbi e Cate | Noi operatori insultati e minacciati

La famiglia nel bosco, il fatto che ha scatenato l’indagine, nasce da accuse di maltrattamenti e minacce rivolte agli operatori della casa che ospita i bambini. La struttura si trova tra gli ulivi, vicino all’Adriatico, in una zona isolata alla periferia di Vasto. Qui, gli operatori affermano di essere stati insultati e minacciati da alcune persone del quartiere. La polizia sta raccogliendo testimonianze e verificando le condizioni dei minori. La vicenda ha acceso un acceso dibattito tra cittadini e autorità locali.

Tra gli ulivi che guardano l'Adriatico, in una zona verde alla periferia nord di Vasto, sorge una casa accoglienza per minori fuori famiglia che da mesi è al centro di un acceso confronto pubblico. Qui vivono Catherine e i suoi tre figli, ospitati in una struttura che accoglie complessivamente altri cinque minorenni. Un luogo immerso nel silenzio della collina, con ampi spazi esterni e stanze colorate, ma finito sotto i riflettori per le parole pronunciate dalla madre, che ha definito la comunità una "prigione". Nel giardino interno ci sono un'altalena, un cavalluccio, una rete da pallavolo pronta per la bella stagione.